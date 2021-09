Concorso Inps 15 professionisti area legale, preselezione: rinviato avviso a novembre (Di martedì 21 settembre 2021) *aggiornamento del 21/09/2021: Nella Gazzetta Ufficiale numero 75 del 21 settembre 2021 è stato pubblicato l’avviso di un ulteriore rinvio del diario della prova preselettiva. Questo verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 93 del 23 novembre 2021. Leggi l’avviso *aggiornamento del 6/07/2021: il diario della prova preselettiva e delle prove scritte è stato rinviato alla Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 75 del21 settembre 2021. Leggi l’avviso *aggiornamento del 26/05/2021: La comunicazione sul diario della preselezione è stata nuovamente rinviata. Il 6 luglio 2021, nuova data prevista dall’avviso in Gazzetta, potrebbero essere indicate le giornate di svolgimento. Sono 8.645 le domande ricevute per ... Leggi su leggioggi (Di martedì 21 settembre 2021) *aggiornamento del 21/09/2021: Nella Gazzetta Ufficiale numero 75 del 21 settembre 2021 è stato pubblicato l’di un ulteriore rinvio del diario della prova preselettiva. Questo verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 93 del 232021. Leggi l’*aggiornamento del 6/07/2021: il diario della prova preselettiva e delle prove scritte è statoalla Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 75 del21 settembre 2021. Leggi l’*aggiornamento del 26/05/2021: La comunicazione sul diario dellaè stata nuovamente rinviata. Il 6 luglio 2021, nuova data prevista dall’in Gazzetta, potrebbero essere indicate le giornate di svolgimento. Sono 8.645 le domande ricevute per ...

