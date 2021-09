«Con un pugno, ti spacco la faccia». Il messaggio contro il Green pass della candidata scaricata da Michetti – Il video (Di martedì 21 settembre 2021) «Con un pugno in faccia, ti spacco la faccia». Francesca Benevento ci riprova. Ex Cinque Stelle, No vax, No Green pass, Benevento era stata inserita nella lista che sostiene il candidato del centrodestra per il comune di Roma Enrico Michetti. Nonostante sia stata scaricata anche per le sue posizioni contro i vaccini, continua a lanciare minacce dai social. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un filmato, in primo piano, in cui racconta di un antico saggio la cui filosofia di vita è che «se vuoi spezzare un dito, è fragile, è solo. Ma se insieme a quel dito si uniscono le altre dita, compatte, e poi si piegano insieme diventano un pugno. Che ti do in faccia e ti spacco la ... Leggi su open.online (Di martedì 21 settembre 2021) «Con unin, tila». Francesca Benevento ci riprova. Ex Cinque Stelle, No vax, No, Benevento era stata inserita nella lista che sostiene il candidato del centrodestra per il comune di Roma Enrico. Nonostante sia stataanche per le sue posizionii vaccini, continua a lanciare minacce dai social. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un filmato, in primo piano, in cui racconta di un antico saggio la cui filosofia di vita è che «se vuoi spezzare un dito, è fragile, è solo. Ma se insieme a quel dito si uniscono le altre dita, compatte, e poi si piegano insieme diventano un. Che ti do ine tila ...

Advertising

SiavoushF : Courtois uscito con il pugno con quattro davanti a lui, ma qui sopra mi dicevano che non si può fare - RosellaLara19 : RT @LAURADEPS: ma quanto è idiota e poco sano, darsi il pugno invece di darsi la mano come si faceva prima e magari per sicurezza tanto val… - LuciaLaVita1 : RT @baffi_francesco: La 'lista Michetti' del #cessodestra romano schiera anche una pugilessa novax... - rapsfitzherbert : successivamente sono uscita con alcuni compagni tra cui Shawn, è stato tutto il tempo a punzecchiarmi. ha dato un… - anitablanco3 : RT @baffi_francesco: La 'lista Michetti' del #cessodestra romano schiera anche una pugilessa novax... -