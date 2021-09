Come è morta Nicoletta Orsomando? Il dramma dell’annunciatrice Rai (Di martedì 21 settembre 2021) Nicoletta Orsomando, classe 1929, originaria di Casapulla in provincia di Caserta, è stata la prima “Signorina della Tv”. Nicoletta Orsomando (facebook)Nicoletta Orsomando: la prima Signorina Buonasera Fu la prima annunciatrice Rai. Il suo volto, la sua dolcezza, la sua straordinaria capacità comunicativa, il suo sorriso, hanno tenuto compagnia agli italiani per decenni. Era per tutti, ormai, una di famiglia. E’ deceduta in un ospedale romano lo scorso 21 agosto. Nicoletta Orsomando: l’eterno amico Baudo e i suoi ricordi La “Prima Signorina Buonasera” ci ha lasciato, all’improvviso, in un sabato di questa calda estate. Baudo, eterno amico, rimasto letteralmente sconvolto e commosso da un altro decesso di una pietra miliare della Tv ... Leggi su chenews (Di martedì 21 settembre 2021), classe 1929, originaria di Casapulla in provincia di Caserta, è stata la prima “Signorina della Tv”.(facebook): la prima Signorina Buonasera Fu la prima annunciatrice Rai. Il suo volto, la sua dolcezza, la sua straordinaria capacità comunicativa, il suo sorriso, hanno tenuto compagnia agli italiani per decenni. Era per tutti, ormai, una di famiglia. E’ deceduta in un ospedale romano lo scorso 21 agosto.: l’eterno amico Baudo e i suoi ricordi La “Prima Signorina Buonasera” ci ha lasciato, all’improvviso, in un sabato di questa calda estate. Baudo, eterno amico, rimasto letteralmente sconvolto e commosso da un altro decesso di una pietra miliare della Tv ...

fanpage : Addio a Martina Luoni, aveva 27 anni - blujasmine3 : RT @21Martinaaaaaaa: Morta per Davide che piagnucola per la nomination dicendo 'io non sono triste non ho storie tristi da raccontare come… - Addicted_ToZayn : RT @21Martinaaaaaaa: Morta per Davide che piagnucola per la nomination dicendo 'io non sono triste non ho storie tristi da raccontare come… - ErnestTrappist : @ChanceGardiner @LuposchiChiara Cioè riescono a scoprire come è morta una persona deceduta 1000anni fa e non riesco… - sonounatuafan : RT @proudoflilo: “Ti dispiace quando qualcuno che segui non ricambia il follow?” SHAWN: “Sì… credo che Harry Styles non mi segua. Ne sono p… -