Clementino fidanzato? Come sono andate le cose con Adriana Peluso

Leggi su ck12

(Di martedì 21 settembre 2021) Si è parlato in passato die di una storia con un ex gieffina: contro di lei tanti detrattori ma anche persone che la difendono: chi è (Instagram)è fidanzata ma c’è chi dice no. L’ex gieffina dopo il reality show è stata di nuovo sotto i riflettori per via della partecipazione a Uomini e donne, da qualche settimana in onda per la nuova stagione. Sul trono del programma di Maria De Filippi c’era Jonas Berami, attore spagnolo che in Italia è famoso grazie alla soap Il segreto. Tra i due c’è stato del feeling, questo è fuori discussione, tanto che hanno già avuto un’esterna insieme. Ma poi è nato qualcosa in più? Ovviamente c’è chi lo ha sperato ma anche chi ha spinto affinché ciò non accadesse. Il motivo è semplice: spulciando il web emerge che secondo molti lanon poteva ...