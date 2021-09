Classifica musica italiana settembre 2021: la top 10 del mese (Di martedì 21 settembre 2021) Tommaso Paradiso (foto di Andrea Mete)Tommaso Paradiso con “Magari no” in vetta alla Classifica di settembre. Sul podio anche Tiromancino e Negramaro MILANO – L’estate sta ormai per salutarci, e anche a settembre ci svaghiamo grazie alla top 10 della musica italiana targata L’Opinionista, la nova del 2021. In vetta questo mese troviamo Tommaso Paradiso con la nuova hit che segna il suo grande ritorno: “Magari no”. In seconda posizione un’altra new entry: “Domenica”, il singolo dei Tiromancino che anticipa l’album “Ho cambiato tante case”. Sull’ultimo gradino del podio ci sono i Negramaro con “Ora ti canto il mare”. ? La Classifica continua al 4° posto con Alessandra Amoroso e il suo nuovo singolo “Tutte le volte”. Quinta posizione per “Ma stasera”, il ... Leggi su lopinionista (Di martedì 21 settembre 2021) Tommaso Paradiso (foto di Andrea Mete)Tommaso Paradiso con “Magari no” in vetta alladi. Sul podio anche Tiromancino e Negramaro MILANO – L’estate sta ormai per salutarci, e anche aci svaghiamo grazie alla top 10 dellatargata L’Opinionista, la nova del. In vetta questotroviamo Tommaso Paradiso con la nuova hit che segna il suo grande ritorno: “Magari no”. In seconda posizione un’altra new entry: “Domenica”, il singolo dei Tiromancino che anticipa l’album “Ho cambiato tante case”. Sull’ultimo gradino del podio ci sono i Negramaro con “Ora ti canto il mare”. ? Lacontinua al 4° posto con Alessandra Amoroso e il suo nuovo singolo “Tutte le volte”. Quinta posizione per “Ma stasera”, il ...

