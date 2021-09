Cinghiali a passeggio per Roma | i residenti | “Ormai ci siamo abituati”

(Di martedì 21 settembre 2021) Asono ancora ricorrenti episodi in cui gruppi dipasseggiano per le strade. Isi sonoma la situazione è preoccupante Si vedono ancora scorrazzare per la città dimandrie diche passeggiano tranquillamente tra le macchine e le persone. La denuncia è social: i video degli animali che camminano tra le strade della Capitale sono tanti sul web e irassegnati, hanno cominciato ad abituarsi della loro presenza. Infatti, Il Messaggero ha raccolto varie testimonianze deini che si sono adattati alla presenza deitale che li trattano come se fossero dei cani, alcuni si lasciano anche accarezzare. Anche quando si va a conferire l’immondizia si sa ...

Allarmea Roma . Dopo il video, diventato virale messo nelle chat delle scuole delle mamme di Roma Nord, in cui una numerosa famiglia dipasseggia tranqullamente tra le macchine e le persone, la situazionetorna alla ribalta. Non una novità certo per chi è residente in questa zona. Da via Trionfale a via della ...... testimonianze di persone terrorizzate dalle stesse bestie quando portano il cane ala sera. E Virginia Raggi che fa? Accusa la regione. Sconcertante, ma vero. Roma, branco di...Mamma, papà e almeno dieci cuccioli. Dodici cinghiali in tutto che ieri sera passeggiavano tranquillamente tra le macchine in coda sulla Trionfale, Roma nord. Nonostante il traffico dei pedoni e delle ...Allarme cinghiali a Roma. Dopo il video, diventato virale messo nelle chat delle scuole delle mamme di Roma Nord, in cui una numerosa famiglia di cinghiali passeggia tranqullamente tra ...