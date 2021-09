Cile | terremoto di magnitudo 6 6 al largo delle coste del Bio Bio

(Di martedì 21 settembre 2021) Forte scossa di in . Il sisma, di6.6 Richter, ha interessato la regione del Bio Bio, nel Sud del paese. Leggi anche > Al momento, non sono segnalati danni o vittime. Il primo e più ...

ilmeteoit : #TERREMOTO #CILE, #VIOLENTA scossa di #Magnitudo 6.4 a #Concepcion. Ecco QUI i #DETTAGLI - leonixyz : Quando vado in ferie da qualche parte é meglio che vi avverta prima. Nel 2008 ero in Cile quando venne il terremoto… - antimafia2000 : Argentina: terremoto di magnitudo 6.1 al confine con Cile -

Da parte sua il Servizio idrografico e oceanografico della Marina militare cilena ha indicato attraverso un comunicato che ilnon ha le caratteristiche che possano generare uno tsunami ...Dopo ilWikiLeaks il prezzo da pagare per il giornalista e hacker è stato altissimo: ... un uomo rapito a mezzogiorno a Milano, come fosse neldi Pinochet. I nostri bravissimi magistrati,...Una scossa di terremoto di 6,6 gradi sulla scala aperta Richter, seguita da varie repliche, ha interessato oggi in Cile la regione meridionale di Bio Bio, senza che per il momento si segnalino danni g ...Scossa di terremoto a Talcahuano, Cile. Una scossa di terremoto di magnitudo 6.4, si è verificata alle ore 10:14 (ore 15:14 in Italia) con epicentro nei pressi di Talcahuano, Cil ...