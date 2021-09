Ciclismo, Mondiali 2021: Alena Ivanchenko trionfa nella cronometro junior femminile. Lontane Cipressi e Barale (Di martedì 21 settembre 2021) La russa Alena Ivanchenko trionfa nella cronometro junior femminile ai Mondiali di Ciclismo. Una prestazione sontuosa quella della 17enne russa che ha gestito per gran parte dei 19,3 chilometri della prova contro il tempo da da Knokke-Heist a Bruges. Ivanchenko ha tagliato il traguardo in 25’05”49 un tempo praticamente inavvicinabile per tutte le altre. Alle sue spalle la britannica Zoe Backstedt con 10” di ritardo. La neo campionessa del mondo a cronometro della categoria junior femminile nella seconda parte della gara ha alzato ancora di più il ritmo incrementando sensibilmente il distacco dalla 16enne figlia d’arte che al primo rilevamento era di ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) La russaaidi. Una prestazione sontuosa quella della 17enne russa che ha gestito per gran parte dei 19,3 chilometri della prova contro il tempo da da Knokke-Heist a Bruges.ha tagliato il traguardo in 25’05”49 un tempo praticamente inavvicinabile per tutte le altre. Alle sue spalle la britannica Zoe Backstedt con 10” di ritardo. La neo campionessa del mondo adella categoriaseconda parte della gara ha alzato ancora di più il ritmo incrementando sensibilmente il distacco dalla 16enne figlia d’arte che al primo rilevamento era di ...

