Ciclismo | Dave Brailsford lascia la gestione della Ineos Grenadiers

(Di martedì 21 settembre 2021)si prepara a rinunciare allaper una nuova mansione all’internoSport. Rod Ellingworth dovrebbe sostituirlo nel ruolo di team manager stando a quanto riporta ‘Cyclingnews’. Il dirigente inglese ha rivelato a luglio di aver superato il cancro ed è stato molto chiaro sul suo futuro.ha recentemente rito alla stampa: “Se avrò ulteriori problemi di salute, non sarò in grado di continuare. Non cambierò questa decisione”. Il britannico ha continuato dicendo: “Sto cercando di badare a me stesso, ma sono qui per aiutare le altre persone. Se arriva il momento in cui ti stai concentrando su altro ritengo che sia giustore spazio a ...

Il tutto mentre sir Dave Brailsdorf, gran capo Ineos ( ex Sky ), s'è trincerato in un ... Qui venne lanciata l'idea di far esplodere il ciclismo nazionale britannico con i soldi della lotteria ...
Ci sono grandi movimenti in vista in casa Ineos: Dave Brailsford, principal manager della formazione britannica sin dalla sua fondazione, è destinato a compiere un grande salto e a diventare il respon ...