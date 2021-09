Cia Campania | Nel Mezzogiorno a rischio chiusura 58 mila imprese Sos al Governo | Più fondi contro l’usura

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 settembre 2021) A(chi)usura oltre 176: 58sono al Sud. Lo rivela uno studio licenziato da Cgia Mestre che elabora i recenti dati della Banca d’Italia sul grado di insolvenza delledopo la pandemia. L’area maggiormente aè il, dove si contano 57.992 aziende, ovvero il 32,9% del totale. Un dato che preoccupa e allarma il presidente di CiaAlessandro Mastrocinque in merito alledell’agroalimentare, soprattutto in vista delle numerose scadenze fiscali previste per settembre. Oltre all’attività di riscossione e notifica di nuove cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate, lehanno dovuto versare Irpef, Ires, Irap e Iva. Senza contare la scadenza per il ...