Chiara Ferragni e Fedez | nasce la serie The Ferragnez | ecco dove e quando vederla

(Di martedì 21 settembre 2021) Il successo dinon conosce limiti. Tra una sponsorizzazione e una nuova hit musicale, la coppia ha annunciato un nuovo progetto. Questa volta insieme e che si preannuncia già un successo. Da qualche ora è nata ufficialmente laThe, la quale racconterà la vita della coppia 24 ore su 24. Un docu-reality che ha l’obiettivo di intrattenere e informare il pubblico da casa. Andrà in onda su Amazon ed è già fuori uscito il trailer. GF Vip 6, Alex Belli rivela la cifra shock della penale in caso di ritiro Quest'anno la produzione del reality show ha deciso di fare sul serio sanzionando pesantemente chi prenderà una simile decisione...

Per citarne alcune:Brand, ufirst, WeRoad, SPARK Neuro, Cue Health, Gardin, Leone Film Group. Inoltre, Alchimia è l'unico investitore italiano in Virgin Hyperloop, il progetto del ...e Fedez , l'imprenditrice digitale con all'attivo 24 milioni di follower solo su Instagram (incoronata da Forbes " The Most Powerful Fashion Influencer "), e il vincitore di 60 dischi ...Tra i The Ferragnez e Amazon Prime Video, il rapporto è più che collaudato. Il documentario Chiara Ferragni Unposted, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2019, è un’esclusiva su… Leggi ...È arrivata la conferma: a dicembre debutta sul piccolo schermo una serie tv dedicata interamente a Chiara Ferragni e Fedez. Cosa vedremo. Foto Kikapress; music Funday ...