Che senso ha dire che Melissa Satta ha «mandato in tilt» Fabio Caressa con il suo abbigliamento? (Di martedì 21 settembre 2021) A Sky Calcio Club, programma in onda su Sky Sport la domenica sera dopo il posticipo della Serie A, Melissa Satta si è ritagliata il suo ruolo. Tra varie polemiche dopo l'approdo – Alessia Tarquinio, giornalista per Prime Video, ha messo in dubbio la competenza della Satta in ambito calcistico – domenica la showgirl è stata oggetto di un commento da parte del giornalista e telecronista Fabio Caressa che ha lasciato parecchio perplesse molte persone ma ben poco perplessi i giornali, visto i toni in cui se ne è parlato. La frase di Caressa su Melissa Satta è inopportuna e fuori luogo sotto ogni punto di vista.

