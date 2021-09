Che compleanno per Belen | dalla torta al vestito e c’era anche Luna Marì

(Di martedì 21 settembre 2021) Ieri sera non poteva mancare la festa diperRodriguez. Ha compiuto 37 anni e forse è stato il party più bello di tutta la sua vita.ha festeggiato in un ristorante argentino, uno dei suoi locali preferiti, e con leino la famiglia e gli amici più cari, ormai sempre più selezionati. Questa voltala piccola, e la festeggiata si è divisa tra balli, risate e coccole alla sua bambina. Unasemplice ma un vero incanto, quelle rose così delicate e perfette su più piani e poi il nome di, non serve altro. Alla festa didigli zii hanno fatto a gara a tenere tra le braccia la piccola. Cecilia ...

MarroneEmma : Buon compleanno mamma rock! Queste siamo noi ?? CHE SOGNO INCREDIBILE ?? - MarroneEmma : Buon compleanno alla donna più forte più incredibile,disarmante,iconica e dolce che io abbia mai conosciuto. Ti amo… - chetempochefa : “Non sono una signora Una con tutte stelle nella vita” Nel giorno del compleanno di @LoredanaBerte, rivediamo il t… - AndryMilan83 : RT @WeCinema: Eccentrico e anti-star hollywoodiana. Esperto giocatore di golf e musicista. Un sodalizio con #WesAnderson che sembra non vol… - jujustays : buongiorno mi sono completamente dimenticata che tra un po’ è il compleanno di seungmin wtf -

Ultime Notizie dalla rete : Che compleanno

La Repubblica

Disse, sei anni fa,se Paul McCartney si fosse dichiarato disponibile a scrivere una nuova canzone per gli Oasis ... tenuta dall'ex Beatle in occasione del cinquantesimodella sua seconda ......di Genshin Impact festeggerà il suodi un anno aggiungendo la pesca e regalandoci Aloy di Horizon Zero Dawn . Nella versione 2.1 Inazuma si espanderà e ci saranno tre nuovi personaggi...Sotto i riflettori all'evento del 18 settembre il modello iconico della label, reinterpretato dal designer e illustratore Nicola Laurora aka Nico189.Una grande manifestazione a Rivolto (Udine) il 18 e 19 settembre per il 60esimo anniversario della Pattuglia acrobatica nazionale (Pan), alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ...