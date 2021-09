"Cercavo il tesoro di Montecristo". Giallo sull'imprenditore sparito e trovato dopo 9 mesi: la storia che lascia perplessi (Di martedì 21 settembre 2021) Tanti, troppi, i misteri dietro alla scomparsa di Davide Pecorelli. L'imprenditore scomparso e ritrovato dopo nove mesi ha raccontato agli inquirenti una storia che lascia molto perplessi. sparito a gennaio in Albania, venerdì è naufragato con un gommone nei pressi di Livorno e ha raccontato: "Cercavo l'isola di Montecristo per recuperare il tesoro". L'imprenditore umbro aveva con sé una mappa e un piccone ed è stato recuperato in mare dopo che la sua imbarcazione ha subito un guasto tecnico. Addirittura l'uomo aveva già preso in affitto un garage dove avrebbe dovuto custodire i preziosi oggetti. sulla mappa visto il problema che lo ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Tanti, troppi, i misteri dietro alla scomparsa di Davide Pecorelli. L'scomparso e rinoveha raccontato agli inquirenti unachemoltoa gennaio in Albania, venerdì è naufragato con un gommone nei pressi di Livorno e ha raccontato: "l'isola diper recuperare il". L'umbro aveva con sé una mappa e un piccone ed è stato recuperato in mareche la sua imbarcazione ha subito un guasto tecnico. Addirittura l'uomo aveva già preso in affitto un garage dove avrebbe dovuto custodire i preziosi oggetti.a mappa visto il problema che lo ha ...

