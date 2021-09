(Di martedì 21 settembre 2021) Zero a zero: è questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio fraal "Renzo Barbera"

Advertising

Mediagol : Catanzaro, la contestazione: i tifosi protestano per il pareggio in casa del Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : Catanzaro contestazione

Mediagol.it

I fatti insi riferiscono alla sera del 6 settembre scorso, allorquando EL KETANI Chafik, mentre percorreva la SS 280 in direzione di marcia" Lamezia Terme a bordo dell'...I fatti insi riferiscono alla sera del 6 settembre scorso, allorquando El Ketani Chafik, mentre percorreva la SS 280 in direzione di marcia" Lamezia Terme a bordo dell'...Zero a zero: è questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio fra Palermo e Catanzaro al "Renzo Barbera" ...Il responso dell’esame tossicologico inchioda il responsabile dell’incidente avvenuto il 6 settembre scorso sulla Ss 280 e costato la vita al 31enne Nouredine Fennane ...