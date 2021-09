Catania | si lamenta del cane | il vicino lo accoltella

(Di martedì 21 settembre 2021) I carabinieri dihanno arrestato un 49enne di Camporotondo Etneo, per tentato omicidio. L’uomo ha colpito a coltellate all’addome undi casa, di 26 anni, che siva per i fastidi provocati dal. Ai carabinieri, intervenuti su segnalazione di un altrodi casa, l’aggressore ha fatto trovare nella sua abitazione due coltelli da cucina lunghi 30 centimetri. Il 26enne medicato al Policlinico diè stato giudicato guaribile in 15 giorni. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ultime Notizie dalla rete : Catania lamenta

