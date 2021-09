Caso Skripal | incriminato un terzo agente dell’intelligence russa Londra | “Ha coordinato l’avvelenamento dell’ex spia e della figlia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 settembre 2021) La Gran Bretagna hauna terzadi Mosca per il tentato assassinio di Sergei. L’exdoppiogiochistaera stato avvelenato con il Novichok – lo stesso gas nervino usato per Aleksej Navalnyj – a Salisbury, in Inghilterra, il 4 marzo del 2018. Insieme a lui erano state intossicate altre tre persone – di cui una è morta -, tra cui laYulia. Il nuovo indagato, Denis Sergeev, era già stato identificato grazie a un’inchiesta di Bellingcat e le recenti indagini sembrano confermare il suo legame con gli alti ranghi dei servizi militari. Per gli inquirenti britannici ha collaborato con Alexander Petrov e Ruslan Boshirov – i cui veri nomi sono Anatoliy Chepiga e Alexander Mishkin -, altri due uomini di Putin, già noti ...