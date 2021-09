Caso di Gianmarco Pozzi, il mistero del telefono e quelle “testimonianze incongruenti” (Di martedì 21 settembre 2021) Torna a ‘Storie Italiane’ il Caso di Gianmarco Pozzi, il pugile 28enne trovato senza vita a Ponza lo scorso agosto. A distanza di un anno spuntano nuove testimonianze e nuovi elementi dalla perizia informatica del cellulare. E per l’avvocato, come per la famiglia, si continua a mentire e ad omettere informazioni importantissime… Emergono ulteriori novità sul Caso di Gianmarco Pozzi, il giovane pugile 28enne ritrovato senza vita a Ponza lo scorso agosto in circostanze poco chiare. Il Caso, che seguiamo oramai da tempo grazie alla collaborazione della famiglia, è stato oggetto nella giornata di oggi della puntata della trasmissione ‘Storie Italiane’, condotta da Eleonora Daniele. LEGGI ANCHE => Gianmarco ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 21 settembre 2021) Torna a ‘Storie Italiane’ ildi, il pugile 28enne trovato senza vita a Ponza lo scorso agosto. A distanza di un anno spuntano nuovee nuovi elementi dalla perizia informatica del cellulare. E per l’avvocato, come per la famiglia, si continua a mentire e ad omettere informazioni importantissime… Emergono ulteriori novità suldi, il giovane pugile 28enne ritrovato senza vita a Ponza lo scorso agosto in circostanze poco chiare. Il, che seguiamo oramai da tempo grazie alla collaborazione della famiglia, è stato oggetto nella giornata di oggi della puntata della trasmissione ‘Storie Italiane’, condotta da Eleonora Daniele. LEGGI ANCHE =>...

