Caserta: “Un successo sofferto e meritato, Lapadula sposta gli equilibri” (Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Le parole di Fabio Caserta al termine della gara di Serie B che ha visto il Benevento ospitare il Cittadella. L’allenatore calabrese ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Edoardo Gorini. Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnico della Strega. successo – La squadra ha sofferto contro una squadra che, non ha caso, ha sempre fatto i play off negli ultimi anni. Di fronte avevamo un avversario forte e lo sapevamo. La squadra, a mio avviso, ha iniziato molto bene nei primi 15’ minuti, dopo aver subito il pareggio abbiamo perso le dinamiche di gioco e sofferto. Saper soffrire, non abbattersi come successo con il Lecce, è comunque qualcosa di positivo. Abbiamo portato a casa tre punti, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Le parole di Fabioal termine della gara di Serie B che ha visto il Benevento ospitare il Cittadella. L’allenatore calabrese ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Edoardo Gorini. Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnico della Strega.– La squadra hacontro una squadra che, non ha caso, ha sempre fatto i play off negli ultimi anni. Di fronte avevamo un avversario forte e lo sapevamo. La squadra, a mio avviso, ha iniziato molto bene nei primi 15’ minuti, dopo aver subito il pareggio abbiamo perso le dinamiche di gioco e. Saper soffrire, non abbattersi comecon il Lecce, è comunque qualcosa di positivo. Abbiamo portato a casa tre punti, ...

