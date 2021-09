Casa riposo San Pasquale, Ambrosone a Perifano: “Abbiamo già fatto tutto” (Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: 5 minutiScrive Luigi Ambrosone, assessore alle Politiche Sociali della giunta Mastella: “Mi dispiace dover intervenire per correggere il candidato Sindaco Perifano il quale, un po’ per la ruggine accumulata in tanti anni di lontananza dalle politiche attive dell’Ente e soprattutto per la colpevole disattenzione dei suoi informatori, in relazione ad uno dei punti cardine del suo programma elettorale, mi riferisco alla Casa di riposo San Pasquale, ha omesso di considerare che le sue proposte sono già state programmate ed in corso di definizione dall’Amministrazione Mastella in carica. Infatti il giorno 20 settembre la Casa Di riposo S. Pasquale è stata aggiudicata e affidata ad un Consorzio di Cooperative che ha ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: 5 minutiScrive Luigi, assessore alle Politiche Sociali della giunta Mastella: “Mi dispiace dover intervenire per correggere il candidato Sindacoil quale, un po’ per la ruggine accumulata in tanti anni di lontananza dalle politiche attive dell’Ente e sopratper la colpevole disattenzione dei suoi informatori, in relazione ad uno dei punti cardine del suo programma elettorale, mi riferisco alladiSan, ha omesso di considerare che le sue proposte sono già state programmate ed in corso di definizione dall’Amministrazione Mastella in carica. Infatti il giorno 20 settembre laDiS.è stata aggiudicata e affidata ad un Consorzio di Cooperative che ha ...

