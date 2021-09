Cariello di nuovo “libero” di parlare e ricevere visite

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 21 settembre 2021) “Grazie di cuore per le tantissime attestazioni di stima ed amicizia, resto aggrappato ai valori in cui mi sono sempre ritrovato, pur sapendo che la strada da percorrere è ancora lunga, resto fiducioso nel tempo e nella verità”: con queste parole postate su Facebook, Massimotorna ad esprimersi pubblicamente ad 11 mesi dall’arresto. L’ex sindaco di Eboli è stato autorizzato aal telefono, ad utilizzare i social network e ad incontrare persone a casa, seppur ristretto ancora ai domiciliari: i giudici della seconda Sezione penale del Tribunale di Salerno, infatti, nei giorni scorsi gli hanno concesso un alleviamento della misura cautelare, dopo ben cinque richieste di ritorno in libertà negate. Mitigazioni che gli concedono, dunque, di interloquire liberamente anche via cellulare e dipersone a casa propria, a ...