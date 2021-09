Caputo Federconfidi | Con risorse Pnrr istituire fondo gestito da Confidi per accesso al credito mPmi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Caputo Federconfidi

Il Dubbio

Intervengono: Rosario, presidente di, e i Senatori Marco Perosino (Fi), commissione Finanze, e Luciano D'Alfonso (Pd), presidente della Commissione Finanze. Registrazione video della conferenza stampa ...All'incontro interverranno come relatori Rosario, presidente di, e i senatori Marco Perosino (Fi), commissione Finanze, e Luciano D'Alfonso (Pd), presidente della Commissione ...Roma, 21 set. (Labitalia) - "Nell'ambito delle risorse destinate dal Pnrr sarebbe auspicabile l'istituzione di un nuovo Fondo per l'accesso al credito delle mPMI, gestito dal sistema dei Confidi che p ...Roma, 17 set. (Labitalia) - 'Le misure per l'accesso al credito delle micro e piccole medie imprese'. Questo il tema al centro dell'incontro in programma il pro ...