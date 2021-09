Capsule di CBD | che cosa sono e perché utilizzarle

(Di martedì 21 settembre 2021) La canapa o cannabis è una pianta appartenente alla famiglia delle Cannabaceae ed è costituita sostanze cannabinoidi come il CBD (cannabidiolo) e il THC (tetraidrocannabinolo). Il primo è un cannabinoide non psicoattivo, si lega ai recettori CB2 presenti sulle cellule T del sistema immunitario e a livello del sistema nervoso centrale. Questa stimolazione può avere un’azione antinfiammatoria e immunomodulatrice dei cannabinoidi. Il secondo, invece, è un elemento psicoattivo che causa sensazioni di rilassamento ed euforia, si lega a recettori la cui stimolazione ha effetti euforizzanti. In commercio si trovano diverse tipologie di prodotti a base di olio di canapa e CBD, ma anchedi cbd. In questi prodotti la base principale è ovviamente appartenente alle varietà chestate iscritte al registro comunitario europeo e così ammesse alle ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Capsule CBD

Udine20 2020

In commercio si trovano diverse tipologie di prodotti a base di olio di canapa e, ma anchedi. In questi prodotti la base principale è ovviamente appartenente alle varietà che sono ...'Diverse farmacie' consiglia la dottoressa Ghelardini 'possono preparare in laboratorioo olio di canapa contenente: deve essere certificato e quindi offre una garanzia di qualità'. L'...Le goccine ricavate da questa pianta sembrano funzionare bene per i disturbi del sonno e l’ansia, le vampate della menopausa e la fragilità ossea. Ma la confusione su come utilizzarle è tanta. Abbiamo ...