Candy Crush da 'casualone' a gioco eSport hardcore per veri pro gamer (Di martedì 21 settembre 2021) Candy Crush All Stars U.S. è un torneo imminente e nuovo di zecca che mette i migliori giocatori di Candy Crush l'uno contro l'altro in una serie di partite di Candy Crush Saga. Se avete familiarità con Candy Crush Saga, questo potrebbe essere un po' strano. Dopotutto, si tratta di un titolo casual ma alcune persone sono davvero coinvolte nel gioco e potranno competere per essere il vincitore finale di Candy Crush. Il torneo è presentato dal personaggio TV Khloé Kardashian, che commenterà le partite. Il torneo inizierà il 23 settembre e sarà aperto a tutti i giocatori negli Stati Uniti che hanno superato il livello 25 in Candy Crush Saga su iOS o Android.

