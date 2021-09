Cancel culture, è il diavolo che ci mette lo zampino: la teoria del filosofo Rémi Brague (Di martedì 21 settembre 2021) C’è il diavolo dietro la furia della Cancel culture. E’ la teoria a cui giunge del filosofo Rémi Brague che sarà ospite di un incontro a Milano sul tema. Dietro al movimento che abbatte le statue e si propone di sradicare il passato c’è una tentazione tipica della nostra modernità: condannare tutta la realtà come cattiva. La Verità nel numero in edicola anticipa il suo intervento. “Ciò che si chiama, o viene chiamato dai suoi oppositori Cancel culture può essere considerato a prima vista come un fenomeno contemporaneo: quindi appartenente al giornalismo piuttosto che alla filosofia… Tuttavia, uno sguardo più attento ci permette di vedere in essa l’ultima (per il momento) tappa di un lungo processo, iniziato proprio ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 settembre 2021) C’è ildietro la furia della. E’ laa cui giunge delche sarà ospite di un incontro a Milano sul tema. Dietro al movimento che abbatte le statue e si propone di sradicare il passato c’è una tentazione tipica della nostra modernità: condannare tutta la realtà come cattiva. La Verità nel numero in edicola anticipa il suo intervento. “Ciò che si chiama, o viene chiamato dai suoi oppositoripuò essere considerato a prima vista come un fenomeno contemporaneo: quindi appartenente al giornalismo piuttosto che alla filosofia… Tuttavia, uno sguardo più attento ci perdi vedere in essa l’ultima (per il momento) tappa di un lungo processo, iniziato proprio ...

