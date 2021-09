Canada, Trudeau perde la scommessa delle elezioni anticipate: liberali al governo senza maggioranza (Di martedì 21 settembre 2021) Il primo ministro del Canada Justin Trudeau è riuscito a conquistare uno storico terzo mandato alle elezioni legislative di ieri, perdendo però la scommessa delle elezioni anticipate. Il figlio dell’ex premier Pierre Trudeau, tornerà infatti a guidare una coalizione rimasta sostanzialmente invariata da quella che sosteneva il suo precedente governo, prima di indire le elezioni con due anni di anticipo. La decisione di tornare al voto a meno di due anni dalle scorse elezioni non ha infatti pagato per il partito liberale, che ha mancato l’obiettivo di raggiungere l’ambita maggioranza dei seggi in parlamento. “I canadesi lo hanno rimandato indietro con un altro ... Leggi su tpi (Di martedì 21 settembre 2021) Il primo ministro delJustinè riuscito a conquistare uno storico terzo mandato allelegislative di ieri,ndo però la. Il figlio dell’ex premier Pierre, tornerà infatti a guidare una coalizione rimasta sostanzialmente invariata da quella che sosteneva il suo precedente, prima di indire lecon due anni di anticipo. La decisione di tornare al voto a meno di due anni dalle scorsenon ha infatti pagato per il partito liberale, che ha mancato l’obiettivo di raggiungere l’ambitadei seggi in parlamento. “I canadesi lo hanno rimandato indietro con un altro ...

