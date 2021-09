Canada, liberali vincono elezioni ma non hanno maggioranza seggi (Di martedì 21 settembre 2021) Una conferma anche se non un trionfo. Il prossimo governo del Canada sarà formato dal partito liberale di Justin Trudeau, che ottiene così un terzo mandato da primo ministro dopo una campagna ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 settembre 2021) Una conferma anche se non un trionfo. Il prossimo governo delsarà formato dal partito liberale di Justin Trudeau, che ottiene così un terzo mandato da primo ministro dopo una campagna ...

