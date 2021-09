Canada, i liberali di Trudeau vincono le elezioni, ma senza maggioranza dei seggi (Di martedì 21 settembre 2021) Il Partito liberale del primo ministro del Canada Justin Trudeau ha vinto le elezioni anticipate che si sono svolte ieri, 20 settembre, ma non riuscirà a formare un governo di maggioranza parlamentare, mancando così l’obiettivo che aveva spinto Trudeau ad anticipare il ritorno alle urne. I risultati provvisori attribuiscono ai liberali 148 seggi parlamentari, 103 ai Conservatori, 28 al Blocco del Quebec e 22 seggi al Nuovo partito democratico di sinistra. Se i nuovi equilibri parlamentari verranno confermati dai risultati definitivi, il Partito liberale di Trudeau dovrà ancora dipendere dall’appoggio di parlamentari di altre forze politiche per ottenere l’approvazione delle misure di legge. Dalle urne è arrivato “un mandato chiaro per ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 settembre 2021) Il Partito liberale del primo ministro delJustinha vinto leanticipate che si sono svolte ieri, 20 settembre, ma non riuscirà a formare un governo diparlamentare, mancando così l’obiettivo che aveva spintoad anticipare il ritorno alle urne. I risultati provvisori attribuiscono ai148parlamentari, 103 ai Conservatori, 28 al Blocco del Quebec e 22al Nuovo partito democratico di sinistra. Se i nuovi equilibri parlamentari verranno confermati dai risultati definitivi, il Partito liberale didovrà ancora dipendere dall’appoggio di parlamentari di altre forze politiche per ottenere l’approvazione delle misure di legge. Dalle urne è arrivato “un mandato chiaro per ...

