Campania, sono 80 i morti sul lavoro da inizio anno (Di martedì 21 settembre 2021) Anche in Campania si registra un alto numero di incidenti e morti sul lavoro. Da inizio anno sono 80 i deceduti. Rimane alto il numero dei morti sul lavoro (Foto di Jason Goh da Pixabay)Il 2021 segna l'inizio del graduale ritorno alle attività produttive. In parallelo aumentano però gli episodi di incidenti sui luoghi di lavoro. Come riporta l'Inail, da gennaio a luglio sono 80 i decessi sul luogo di lavoro in Campania mentre gli incidenti ammontano a ben 11mila. Leggi anche-> Ondate di calore, Napoli la città più a rischio Numeri in aumento rispetto ad un anno fa, quando per circa due mesi i cantieri e i siti produttivi ...

