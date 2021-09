Calendario Milano Fashion Week PE 2022 Si riparte

Leggi su amica

(Di martedì 21 settembre 2021) Bentornata. Scoppiettante come mai, fitta di sfilate, eventi e feste. Dal 21 al 27 settembre la settimana della moda primavera estateva in scena con tutti i crismi (o quasi) delle stagioni pre-pandemia. Ricomincia. Di nuovo ricca di sorprese e anche contrattempi, con la consueta frenesia degli insider lanciati tra una sfilata e l’altra, le strade intasate, le macchine nere da cui salgono e scendono giornalisti, influencer e ospiti celebri, e lo spettacolo parallelo dello streetstyle, ponte tra la moda delle passerelle e quella vissuta. Le sfilate e gli eventi Al via allora a un totale di 173 appuntamenti: ben 125 in presenza e 46 digitali. 65 le sfilate (42 IRL e 23 digitali), 75 le presentazioni (di cui 56 dal vero) e 33 eventi (solo 4 dei quali in digitale). È vero, tutti gli eventi avranno ...