Calenda: assessore agricoltura e cessione patrimonio (Di martedì 21 settembre 2021) Roma – “Roma è un territorio molto poco presidiato, come testimoniano i cinghiali che vediamo a passeggio per la città. Le nostre proposte sono semplici: Roma è il primo Comune agricolo d’Europa, deve avere un assessore all’agricoltura, deve cedere il suo patrimonio agricolo, perché fa ridere che un Comune che non sa neanche raccogliere l’immondizia si metta anche a fare l’imprenditore agricolo, e lo deve cedere anche con la politica di 1 euro, perché chi fa agricoltura stabilizza il territorio”. Lo ha detto il candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, intervenendo all’incontro con i candidati organizzato dalla Cia all’Auditorium Giuseppe Avolio. “Proponiamo anche di semplificare i cambi di destinazione d’uso per far aprire nuove ricettività all’interno delle aziende agricole, e che la ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 settembre 2021) Roma – “Roma è un territorio molto poco presidiato, come testimoniano i cinghiali che vediamo a passeggio per la città. Le nostre proposte sono semplici: Roma è il primo Comune agricolo d’Europa, deve avere unall’, deve cedere il suoagricolo, perché fa ridere che un Comune che non sa neanche raccogliere l’immondizia si metta anche a fare l’imprenditore agricolo, e lo deve cedere anche con la politica di 1 euro, perché chi fastabilizza il territorio”. Lo ha detto il candidato sindaco di Roma, Carlo, intervenendo all’incontro con i candidati organizzato dalla Cia all’Auditorium Giuseppe Avolio. “Proponiamo anche di semplificare i cambi di destinazione d’uso per far aprire nuove ricettività all’interno delle aziende agricole, e che la ...

LilianaCherubi1 : @MarcoLiconti @lauracesaretti1 Votiamo Calenda! Gualtieri si porta dietro i 5S sennò non lo vince il ballottaggio e… - papito1492 : Mi aspetto che Calenda proponga il Canaro assessore ai servizi sociali - pistelligoffr : Nelle stesse ore, Calenda perculato a sinistra, per averne fatto il nome come assessore per Roma. - Toniapatty : RT @LaVeritaWeb: L'attore spiega perché si è candidato a Roma: «Voglio fare il consulente per l'assessore alla Cultura. Calenda m'irride? P… - MarleyBrandy : Bertolaso vicesindaco è l'ultima geniale idea di Calenda. Con lui e Roman Pastore assessore alla cultura, Roma sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Calenda assessore Sondaggi politici/ Elezioni Milano: Sala 48,5%, staccato Bernardo (39,5%) ... Virginia Raggi tra il 19 e il 23 per cento e Carlo Calenda tra il 16 e il 20 per cento. In caso di ... Il candidato di Centrosinistra e Movimento 5 Stelle, l'assessore Matteo Lepore , è quotato tra il ...

Covid Ciociaria, ultimi vaccini a Torrice: inizia la chiusura degli hub ... operativo dal 7 maggio scorso, quando per l'inaugurazione venne l'assessore regionale alla sanità ... E anche questa fase è stata organizzata nei minimi dettagli dalla dottoressa Gabriella Calenda, ...

Calenda: assessore agricoltura e cessione patrimonio - RomaDailyNews RomaDailyNews Calenda: assessore agricoltura e cessione patrimonio Roma - "Roma è un territorio molto poco presidiato, come testimoniano i cinghiali che vediamo a passeggio per la città. Le nostre proposte sono semplici: ...

Centrodestra, torna Salvini Zaccheo incontra gli Ordini VERSO IL VOTOIncontri con associazioni, indicazioni per futuri vice sindaco, appuntamenti con leader nazionali. La campagna elettorale a Latina entra nel vivo delle ultime due settimane. Il candidato.

... Virginia Raggi tra il 19 e il 23 per cento e Carlotra il 16 e il 20 per cento. In caso di ... Il candidato di Centrosinistra e Movimento 5 Stelle, l'Matteo Lepore , è quotato tra il ...... operativo dal 7 maggio scorso, quando per l'inaugurazione venne l'regionale alla sanità ... E anche questa fase è stata organizzata nei minimi dettagli dalla dottoressa Gabriella, ...Roma - "Roma è un territorio molto poco presidiato, come testimoniano i cinghiali che vediamo a passeggio per la città. Le nostre proposte sono semplici: ...VERSO IL VOTOIncontri con associazioni, indicazioni per futuri vice sindaco, appuntamenti con leader nazionali. La campagna elettorale a Latina entra nel vivo delle ultime due settimane. Il candidato.