Calciomercato Milan | scelto il sostituto di Kessiè!

(Di martedì 21 settembre 2021) Franck Kessiè non apre ancora al rinnovo. Chiede più di quanto Maldini e Massara vogliono offrirgli e la trattativa in questo momento sta attraversando una fase di stallo. Maldini sa che potrà perderlo a zero la prossima estate ed insieme a Massara si è messo alla ricerca di un suo possibile. Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo tra i profili valutati c’è sicuramente William Carvalho, centrocampista portoghese classe ’92 di proprietà del Betis Siviglia. L’idea dei rossoneri è quella di provarci in vista della sessione invernale, soprattutto nel caso in cui la situazione di Franck Kessiè legata al rinnovo non dovesse sbloccarsi. LEGGI ANCHE: Due ex calciatori al veleno contro Allegri: le parole L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Il mercato, ad ogni buon modo, ha portato in dote giocatori di assoluto valore e grandissima esperienza: dalle meteore die Inter Davide Di Gennaro e Ruben Botta , reduci da ottime stagioni con ...Commenta per primo Non solo Psg e Manchester United su Franck Kessie . Come scrive Mundo Deportivo , sull'ivoriano in scadenza colci sono anche Barcellona e Juventus .Siamo a metà settembre inoltrato, ma in casa Milan si pensa già ai prossimi colpi di calciomercato da effettuare in proiezione futura.Dopo la panchina col Bologna, il turco alla ricerca della continuità si riprende il posto contro l'avversario a cui ha segnato più gol in Italia: ben tre al Franchi ...