Calciomercato Inter, il nuovo colpo a centrocampo arriva dalla Serie A! (Di martedì 21 settembre 2021) L’Inter potrebbe mettere gli occhi su Antonin Barak, centrocampista jolly del Verona di Igor Tudor: le ultime di Calciomercato sulla squadra di Inzaghi impegnata stasera contro la Fiorentina L’Inter di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 21 settembre 2021) L’potrebbe mettere gli occhi su Antonin Barak, centrocampista jolly del Verona di Igor Tudor: le ultime disulla squadra di Inzaghi impegnata stasera contro la Fiorentina L’di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

calciomercatoit : ?? Nuovo appuntamento con il TG di - ParmeshSriv : RT @SimoneTogna: #Mulattieri, #Oristanio, #digregorio e #Gravillon: sono questi i giovani di cui l’#inter é attualmente più che soddisfatta… - calciomercatoit : ?? Probabili formazioni in #SerieA: da #Inter e #Milan alla #Juventus. Ecco la decisione di #Allegri su #deLigt e… - sportli26181512 : I top della Serie A: di nuovo Koulibaly, Dumfries il frisone e tanta Inter. Duello non male per la panchina...: Ecc… - LALAZIOMIA : I top della Serie A: di nuovo Koulibaly, Dumfries il frisone e tanta Inter. Duello non male per la panchina... -