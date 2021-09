Calcio: Vlahovic, ‘sono rimasto e Firenze per crescere e per mister Italiano’ (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. – (Adnkronos) – “Io mi sentivo di rimanere, qui penso di poter crescere ancora. Farò tanti gol e assist, il resto come viene viene. Ci possono essere tanti rischi, ma senza i rischi non vale la pena vivere. Un altro motivo è Italiano, perché dopo il ritiro ho detto ‘con questo ci si diverte'”. L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic spiega i motivi per i quali ha scelto di rimanere a Firenze nonostante le richieste di diversi top club europei. “Il mister ti sta sempre addosso, non ti fa respirare e così puoi solo migliorare. Mi piace la concorrenza, è divertente giocare per lui. Quando è arrabbiato mi chiama Dusan. Ed è sempre arrabbiato…”, aggiunge il 21enne serbo a Dazn. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. – (Adnkronos) – “Io mi sentivo di rimanere, qui penso di poterancora. Farò tanti gol e assist, il resto come viene viene. Ci possono essere tanti rischi, ma senza i rischi non vale la pena vivere. Un altro motivo è Italiano, perché dopo il ritiro ho detto ‘con questo ci si diverte'”. L’attaccante della Fiorentina Dusanspiega i motivi per i quali ha scelto di rimanere anonostante le richieste di diversi top club europei. “Ilti sta sempre addosso, non ti fa respirare e così puoi solo migliorare. Mi piace la concorrenza, è divertente giocare per lui. Quando è arrabbiato mi chiama Dusan. Ed è sempre arrabbiato…”, aggiunge il 21enne serbo a Dazn. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

