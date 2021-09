Calcio | Thiago Motta | ' Juve di un livello enorme | noi dobbiamo essere al massimo'

(Di martedì 21 settembre 2021) La Spezia, 21 set. - (Adnkronos) - "Se ho preparato la gara in modo speciale? Giocare contro, Inter, Milan in casa non ha bisogno di motivazioni particolari. Chiunque vorrebbe disputare un incontro del genere. Non vedo perché prepararci diversamente, saremo motivati, non c'è molto di più da dire". Queste le parole di, allenatore dello Spezia, alla vigilia della sfida contro lantus, match della quinta giornata di Serie A. "Laè di un, ha un rosa ampia e di qualità. Il momento magari è complicato, ma mi aspetto quanto visto con Malmoe e Milan nel primo tempo.al, fare la nostra partita poi vediamo che succede.fare punti ora per ...

LA SPEZIA - Come prepararsi alla Juve? Per Thiago Motta, tecnico dello Spezia, la risposta è semplice: "in maniera normale. Giocare contro Juve, Inter, Milan, in casa non ha bisogno di motivazioni particolari. Chiunque vorrebbe disputare un incontro del genere. Non vedo perché prepararci diversamente, saremo motivati, non c'è molto di più da dire". "La Juve è di un livello enorme, ha un rosa ampia e di qualità. Il momento magari è complicato, ma mi aspetto quanto visto con Malmoe e Milan nel primo tempo. Dobbiamo pensare al nostro calcio, fare la nostra partita poi vediamo che succede. Dobbiamo fare punti ora per ..."