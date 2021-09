Calcio: Serie A, Fiorentina-Inter 1-3, nerazzurri tornano in testa (Di martedì 21 settembre 2021) Firenze, 21 set. (Adnkronos) - Prova di forza dell'Inter a Firenze, che in rimonta si impone 3-1 a torna in vetta alla classifica con 13 punti, in attesa della gara del Napoli. Peccato per la Fiorentina di Italiano che gioca molto bene per circa un'ora ma poi la maggiore qualità della squadra di Inzaghi ha fatto la differenza, con i viola che restano a 9 punti. La Fiorentina parte meglio e all'11 Vlahovic si ritrova palla sul piede dopo un pessimo tentativo di liberare l'area di de Vrij, il sinistro è diretto sotto la traversa ma è strepitosa la risposta di Handanovic. Il portiere Interista si ripete poco dopo: discesa di Biraghi che dopo essere entrato in area da sinistra spara col mancino in diagonale, ma Handa risponde in tuffo. L'Inter soffre e al 21' concòusione potente di Duncan da circa 30 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Firenze, 21 set. (Adnkronos) - Prova di forza dell'a Firenze, che in rimonta si impone 3-1 a torna in vetta alla classifica con 13 punti, in attesa della gara del Napoli. Peccato per ladi Italiano che gioca molto bene per circa un'ora ma poi la maggiore qualità della squadra di Inzaghi ha fatto la differenza, con i viola che restano a 9 punti. Laparte meglio e all'11 Vlahovic si ritrova palla sul piede dopo un pessimo tentativo di liberare l'area di de Vrij, il sinistro è diretto sotto la traversa ma è strepitosa la risposta di Handanovic. Il portiereista si ripete poco dopo: discesa di Biraghi che dopo essere entrato in area da sinistra spara col mancino in diagonale, ma Handa risponde in tuffo. L'soffre e al 21' concòusione potente di Duncan da circa 30 ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Fiorentina - Inter 1 - 3: Darmian, Dzeko e Perisic portano Inzaghi in vetta L'Inter di Inzaghi supera il difficile esame di Italiano contro la Fiorentina e conferma la sua maturità riprendendosi almeno per una notte la vetta della classifica in solitaria. Dopo aver faticato ...

Maignan alza la voce contro il razzismo: 'Nero ed orgoglioso, non una vittima' "Nero ed orgoglioso: non sono una vittima". Così Mike Maignan, portiere francese del Milan, che ha affidato ad un post su Instagram la sua risposta agli insulti razzisti ricevuti contro la Juventus . ...

Calcio: Serie A, Atalanta – Sassuolo 2-1

Raiola punzecchia le big di Serie A: «Il calcio deve essere rifondato» Mino Raiola è intervenuto a Rai Sport per punzecchiare alcune big di Serie A che hanno proprietari stranieri. «Trovo strano che De Laurentiis si accorga solo adesso che il calcio ha bisogno di essere ...

