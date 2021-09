Calcio | Serie A 2021-2022 | vittorie pesanti negli anticipi per Atalanta e Inter | pareggio tra Bologna e Genoa

(Di martedì 21 settembre 2021) La quinta giornata delladimaschile si è aperta quest’oggi con lo svolgimento dei primi tresui campi di, Bergamo e Firenze. Il programma odierno è cominciato alle ore 18.30 con il rocambolescotraper 2-2. I padroni di casa felsinei sono passati in vantaggio per ben due volte, con il 2-1 su rigore di Arnautovic all’85’, ma i liguri hanno risposto colpo su colpo trovando il pari a un minuto dal 90? con ildi rigore trasformato da Criscito. In serata è poi arrivata la bella vittoria casalinga dell’per 2-1 sul Sassuolo, grazie ai gol di Gosens e Zappacosta nei primi 37?. Gli emiliani hanno provato a riaprire la contesa ...

"Nero ed orgoglioso: non sono una vittima". Così Mike Maignan, portiere francese del Milan, che ha affidato ad un post su Instagram la sua risposta agli insulti razzisti ricevuti contro la Juventus . ...L'Inter di Inzaghi supera il difficile esame di Italiano contro la Fiorentina e conferma la sua maturità riprendendosi almeno per una notte la vetta della classifica in solitaria. Dopo aver faticato ...Firenze, 21 set. Prova di forza dell'Inter a Firenze, che in rimonta si impone 3-1 a torna in vetta alla classifica con 13 punti, in attesa della gara del Napol ...Mino Raiola è intervenuto a Rai Sport per punzecchiare alcune big di Serie A che hanno proprietari stranieri. «Trovo strano che De Laurentiis si accorga solo adesso che il calcio ha bisogno di essere ...