Calcio: Scaroni, 'spero inizio lavori nuovo stadio entro 2022' (Di martedì 21 settembre 2021) Milano, 21 set. - (Adnkronos) - "Per quanto riguarda le tempistiche di realizzazione mi auguro che il consiglio comunale subito dopo le elezioni approvi il progetto che noi abbiamo portato e che contiene le sedici modiche che ci avevano chiesto ormai un anno fa. Dopo di che, parte la progettazione di dettaglio che durerà sei mesi e poi parte la realizzazione. Mi auguro che entro il 2022 si cominci a lavorare concretamente per la costruzione. Quando si sceglierà uno dei due progetti? Direi a ottobre o novembre". Così il presidente del Milan Paolo Scaroni a margine dell'evento 'Il Milan per tutti' a cui hanno partecipato anche il presidente dell'Istituto dei Ciechi di Milano Rodolfo Mastro, al presidente dell'Ente Nazionale Sordi Lombardia, Renzo Corti, e a quello dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Mario Barbuto. "Noi ospitiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Milano, 21 set. - (Adnkronos) - "Per quanto riguarda le tempistiche di realizzazione mi auguro che il consiglio comunale subito dopo le elezioni approvi il progetto che noi abbiamo portato e che contiene le sedici modiche che ci avevano chiesto ormai un anno fa. Dopo di che, parte la progettazione di dettaglio che durerà sei mesi e poi parte la realizzazione. Mi auguro cheilsi cominci a lavorare concretamente per la costruzione. Quando si sceglierà uno dei due progetti? Direi a ottobre o novembre". Così il presidente del Milan Paoloa margine dell'evento 'Il Milan per tutti' a cui hanno partecipato anche il presidente dell'Istituto dei Ciechi di Milano Rodolfo Mastro, al presidente dell'Ente Nazionale Sordi Lombardia, Renzo Corti, e a quello dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Mario Barbuto. "Noi ospitiamo ...

