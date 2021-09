Calcio: respinto ricorso Lazio contro squalifica Sarri, torna in panchina nel derby (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. - (Adnkronos) - E' stato respinto il ricorso presentato dalla Lazio contro la squalifica di due giornate inflitta al tecnico Maurizio Sarri espulso in occasione del match con il Milan di domenica 12 settembre. Lo annuncia la Corte Sportiva d'Appello con una nota: "La Prima Sezione della Corte Sportiva D'Appello Nazionale presieduta da Carmine Volpe ha respinto il reclamo della Lazio avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate inflitta dal Giudice Sportivo a Maurizio Sarri dopo l'espulsione rimediata in occasione di Milan-Lazio". L'ex allenatore di Juventus e Napoli tornerà in panchina domenica nel derby con la Roma. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. - (Adnkronos) - E' statoilpresentato dallaladi due giornate inflitta al tecnico Maurizioespulso in occasione del match con il Milan di domenica 12 settembre. Lo annuncia la Corte Sportiva d'Appello con una nota: "La Prima Sezione della Corte Sportiva D'Appello Nazionale presieduta da Carmine Volpe hail reclamo dellaavverso la sanzione dellaper 2 giornate inflitta dal Giudice Sportivo a Mauriziodopo l'espulsione rimediata in occasione di Milan-". L'ex allenatore di Juventus e Napoli tornerà indomenica nelcon la Roma.

