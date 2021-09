Calcio: infortunio al ginocchio per Messi, salta Metz - Psg (Di martedì 21 settembre 2021) Pochettino "Ho sostituito Leo contro il Lione perché la salute è importante" PARIGI (FRANCIA) - Leo Messi salterà la sfida in programma domani sera tra Metz e Paris Saint - Germain, valida per la 7a ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 settembre 2021) Pochettino "Ho sostituito Leo contro il Lione perché la salute è importante" PARIGI (FRANCIA) - Leosalterà la sfida in programma domani sera trae Paris Saint - Germain, valida per la 7a ...

Advertising

Maglia_DaCalcio : Milan, Scaroni svela la data del rientro di Ibrahimovic - SerieANews - sportli26181512 : Infortunio per Messi, salterà Metz-Psg per una contusione al ginocchio: le news: Pochi giorni dopo la polemica per… - CinqueNews : Psg: infortunio al ginocchio per Messi: verso forfait con Metz - hortomvso : RT @SkySport: Infortunio per Messi, salterà Metz-Psg per una contusione al ginocchio: le news #SkySport #Messi #Psg #MetzPsg - SkySport : Infortunio per Messi, salterà Metz-Psg per una contusione al ginocchio: le news #SkySport #Messi #Psg #MetzPsg -