Calcio in lutto, morto Romano Fogli: è stato uno degli eroi della Coppa Campioni del '69

Si è spento uno dei Campioni più amati del passato: Romano Fogli, ex calciatore del Milan e del Bologna è morto ad 83 anni. Chiunque abbia vissuto l'annata dello scudetto del 1964, quella in cui il Bologna di Fulvio Bernardini e la grande Inter si contesero lo scudetto sino all'ultimo istante, di certo non ha mai dimenticato l'apporto che ha dato alla squadra emiliana Romano Fogli. Il centrocampista era uno dei perni di quel Bologna campione d'Italia ed è stato determinante anche nella gara spareggio che si giocò all'Olimpico di Roma e valse il tricolore agli emiliani. Oggi purtroppo l'ex calciatore si è spento all'età di 83 anni. Nella comunicazione con la quale è stata data la triste notizia, non è stata specificata la causa della ...

