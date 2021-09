Calcio femminile, Qualificazioni Mondiali 2023: tutto facile per l’Italia, netto 5-0 alla Croazia (Di martedì 21 settembre 2021) Serviva una vittoria convincente, con diversi gol di scarto, e la Nazionale italiana di Calcio femminile non ha tradito. Le azzurre, impegnate nella seconda partita del Gruppo G di Qualificazioni ai Mondiali 2023, dopo essere partite con il piede giusto con la Moldavia, piegano anche la Croazia a domicilio per 5-0, rimanendo in testa al raggruppamento. Partono forte le azzurre che, al 17?, trovano il vantaggio con il capitano Sara Gama: il centrale juventino con un gran tiro da fuori mette la palla sul secondo palo per l’1-0. Il raddoppio è firmato al 31? da Valentina Giacinti: la punta tricolore stacca perfettamente di testa sul cross eccellente di Caruso. Non cambia la storia nella ripresa: al 50? Giacinti trova la doppietta personale sfruttando la giocata di ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) Serviva una vittoria convincente, con diversi gol di scarto, e la Nazionale italiana dinon ha tradito. Le azzurre, impegnate nella seconda partita del Gruppo G diai, dopo essere partite con il piede giusto con la Moldavia, piegano anche laa domicilio per 5-0, rimanendo in testa al raggruppamento. Partono forte le azzurre che, al 17?, trovano il vantaggio con il capitano Sara Gama: il centrale juventino con un gran tiro da fuori mette la psul secondo palo per l’1-0. Il raddoppio è firmato al 31? da Valentina Giacinti: la punta tricolore stacca perfettamente di testa sul cross eccellente di Caruso. Non cambia la storia nella ripresa: al 50? Giacinti trova la doppietta personale sfruttando la giocata di ...

