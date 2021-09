Calcio femminile, qualificazioni Mondiali 2023: Italia travolgente, Croazia spazzata via 5-0 (Di martedì 21 settembre 2021) L’Italia spazza via 5-0 la Croazia nel match valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Calcio femminili del 2023 grazie alla doppietta di Valentina Giacinti e alle reti siglate da Sara Gama, Cristiana Girelli e Valentina Cernoia. In virtù di questo risultato le azzurre balzano al comando del proprio girone con 6 punti. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH La azzurre si rendono protagoniste di un buon avvio di partita, tant’è che costruiscono alcune interessanti occasioni da rete prima con Valentina Giacinti e poi con Cristiana Girelli, senza però trovare lo specchio della porta. I tempi sono maturi, infatti, l’Italia passa in vantaggio al 15? grazie ad una gran conclusione dalla distanza di Sara Gama, brava ad avventarsi su un tiro di Cernoia respinto dalla traversa e a ... Leggi su sportface (Di martedì 21 settembre 2021) L’spazza via 5-0 lanel match valevole per leaidifemminili delgrazie alla doppietta di Valentina Giacinti e alle reti siglate da Sara Gama, Cristiana Girelli e Valentina Cernoia. In virtù di questo risultato le azzurre balzano al comando del proprio girone con 6 punti. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH La azzurre si rendono protagoniste di un buon avvio di partita, tant’è che costruiscono alcune interessanti occasioni da rete prima con Valentina Giacinti e poi con Cristiana Girelli, senza però trovare lo specchio della porta. I tempi sono maturi, infatti, l’passa in vantaggio al 15? grazie ad una gran conclusione dalla distanza di Sara Gama, brava ad avventarsi su un tiro di Cernoia respinto dalla traversa e a ...

