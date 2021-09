Calcio, è febbre Napoli fra i tifosi parlamentari (Di martedì 21 settembre 2021) Il quatto a zero contro l’Udinese che vuol dire primato in classifica e, soprattutto, ‘più dieci’ dalla Juve, li fa sognare. Ma nessuno dei parlamentari tifosi del Napoli interpellati dall’Adnkronos se la sente di nominare la parola scudetto. Innanzitutto per una questione di scaramanzia. E poi, perché dopo poche giornate di campionato, “è assolutamente prematuro parlarne”, come ci tiene a precisare il deputato M5S, Luigi Iovino. Il ‘silenzio anti jella’ non deve meravigliare. Nella città delle corna e dei curnicielli, del malocchio e della fattura, la scaramanzia è una tradizione, un rito, che si ripete tra il sacro e profano, nei vicoli dei rioni più popolari. ”Aglio, fravaglio, fattura ca nun quaglio, corna, bicorna, capa r’alice e capa r’aglio, diavulillo diavulillo, jesce a dint’o pertusillo, sciò sciò”, è una delle formule ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 settembre 2021) Il quatto a zero contro l’Udinese che vuol dire primato in classifica e, soprattutto, ‘più dieci’ dalla Juve, li fa sognare. Ma nessuno deidelinterpellati dall’Adnkronos se la sente di nominare la parola scudetto. Innanzitutto per una questione di scaramanzia. E poi, perché dopo poche giornate di campionato, “è assolutamente prematuro parlarne”, come ci tiene a precisare il deputato M5S, Luigi Iovino. Il ‘silenzio anti jella’ non deve meravigliare. Nella città delle corna e dei curnicielli, del malocchio e della fattura, la scaramanzia è una tradizione, un rito, che si ripete tra il sacro e profano, nei vicoli dei rioni più popolari. ”Aglio, fravaglio, fattura ca nun quaglio, corna, bicorna, capa r’alice e capa r’aglio, diavulillo diavulillo, jesce a dint’o pertusillo, sciò sciò”, è una delle formule ...

