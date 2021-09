Calcio a 5 | Nazionale Femminile | Italia-Russia 1-1 | il primo test si chiude con un pari

(Di martedì 21 settembre 2021) Ilamichevole dellanadia 5 contro latermina in pareggio. Nel centro sportivo di Novarello (Novara): le azzurre impattano 1-1 contro le rivali est-europee. Succede tutto neltempo: al gol del vantaggio della selezione tricolore con Renatinha rispondono le ospiti con la rete firmata da Samoilova. Nella ripresa, poi, entrambe le squadre provano a sbloccare latà, ma nessuna delle due riesce ad avere il sopravvento sull’altra. Attenzione però, perchè domani si replica: ore 18, stesse squadre, stesso campo, per ilamichevole numero 2, in vista poi del Main Round di UEFA Women’s Futsal EURO che si terrà a novembre in Svezia. La ct Francesca Salvatore ...

Azzurri : Il calcio italiano piange Romano #Fogli #Gravina: 'Lo ricorderemo come azzurro per sempre' #Nazionale #Azzurri - RaiSport : ?? #QualificazioniMondiali, le azzurre travolgono la #Croazia 5-0 Le ragazze di #Bertolini restano a punteggio pien… - Azzurri : ?? La Coppa di #EURO2020 al Museo del Calcio da oggi?? ?? Il trofeo sarà presente anche nei giorni 14, 16, 17, 18 e… - andreastoolbox : Calcio femminile, qualificazioni Mondiali 2023: l'Italia travolge 5-0 la Croazia | Sky Sport - sportli26181512 : Calcio femminile, qualificazioni Mondiali 2023: l'Italia travolge 5-0 la Croazia: La Nazionale femminile vince 5-0…

Dopo il largo successo sulla Lituania di venerd , la nazionale svizzera femminile ha concesso il bis con la Moldova, andando ad imporsi a Chisinau per 6 - 0 nel secondo match del Gruppo G di qualificazione ai Mondiali del 2023. Dopo mezz'ora di forcing, ...Il primo test amichevole della nazionale italiana femminile di calcio a 5 contro la Russia termina in pareggio. Nel centro sportivo di Novarello (Novara): le azzurre impattano 1-1 contro le rivali est ...Non poteva iniziare meglio il cammino della Nazionale Femminile nelle qualificazioni al Mondiale del 2023. Sei punti, otto reti realizzate e zero subite. Dopo il 3-0 alla Moldova, l'Italia fa sua anc ...