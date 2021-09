Calano ancora i contagi a Olbia, all'hub si incomincia con la terza dose (Di martedì 21 settembre 2021) (Visited 95 times, 95 visits today) Ultime notizie: Ha un malore in spiaggia a Pittulongu, muore davanti ai bagnanti Lo zaffiro: che cos'è, le caratteristiche e le sue particolarità 4 Motivi per Fare ... Leggi su galluraoggi (Di martedì 21 settembre 2021) (Visited 95 times, 95 visits today) Ultime notizie: Ha un malore in spiaggia a Pittulongu, muore davanti ai bagnanti Lo zaffiro: che cos'è, le caratteristiche e le sue particolarità 4 Motivi per Fare ...

Advertising

zazoomblog : Covid in Campania 236 nuovi casi. Giù il tasso di contagio: 126% (ieri era il 302%). Calano ancora i ricoveri -… - Vale03010807 : RT @UnioneSarda: #Sardegna - #Covid19, nell'Isola calano ancora casi e ricoveri - Roby86341796 : RT @bastacosi15: In attesa dell'effetto terze dosi, al momento in Sardegna l'emergenza è questa: 41 positivi e zero decessi ( su 1mln e 30… - bastacosi15 : In attesa dell'effetto terze dosi, al momento in Sardegna l'emergenza è questa: 41 positivi e zero decessi ( su 1m… - UnioneSarda : #Sardegna - #Covid19, nell'Isola calano ancora casi e ricoveri -