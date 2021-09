Cagliari | Mazzarri | «Contro l' Empoli abbiamo bisogno del sostegno dei tifosi»

(Di martedì 21 settembre 2021)l’anima, cuore e. La ricetta di mistera poco più di 24 ore dalla partita all’Unipol Arena diè pronta in vista della sfida infrasettimanale del campionato, mercoledì sera. “è una società importante, che nel suo piccolo è sempre in grado di fare bene. Sarà una partita difficilissima se noi penseremo più agli avversari che a noi, a prescindere dal nome di chi ci troviamo di fronte. Voglio vedere aggressività e attenzione difensiva ancora maggiori, sveltezza e cinismo in possesso di palla. L’avversario ci deve interessare solo dal punto di vista tattico, ogni giocatore deve solo preoccuparsi di vincere i duelli”, ha detto l’allenatore rossoblù. E ha aggiunto: “Mi aspetto il dodicesimo uomo domani, un valore aggiunto affinché i nostri ...

Dopo la prima vittoria, Waltere il suonon si vogliono di certo fermare ora, e la sfida casalinga contro l'Empoli potrebbe essere una buona occasione per fare un'altra scorpacciata di punti utilissima alla ...Il mister azzurro parla anche deldi Walter, ma si concentra di più sul suo Empoli. "Non mi impensierisce solo Keita - dice - , ma comunque non ho molta attenzione su quello che ...Seconda gara da allenatore del Cagliari per Walter Mazzarri. Il tecnico, che ha esordito con un buon pareggio in casa della Lazio, ora è atteso dall'importante sfida interna contro l'Empoli. E alla vi ...Il Cagliari sfida in casa l'Empoli nella 5ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.