Caccia | assessore Lombardia | ' lavoriamo a provvedimento per consentirne ripresa'

Milano, 21 set. (Adnkronos) - "Con decisione monocratica della quarta sezione del Tar Lombardia, senza alcuna udienza è contraddittorio, è stata accolta la richiesta della Lac di sospensione dei calendari riduttivo e integrativi fino all'udienza prevista il 7 ottobre. Rimane aperta la Caccia di selezione agli ungulati oggetto di specifici piani di prelievo". Lo dichiara in una nota l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi. "Stiamo lavorando a un provvedimento che vareremo in brevissimo tempo per consentire la ripresa dell'attività venatoria e difenderemo in udienza le ragioni dei provvedimenti contestati", aggiunge.

