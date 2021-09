Boxe, la star del pugilato Manny Pacquiao alza il tiro: correrà per la carica di presidente delle Filippine alle elezioni 2022 (Di martedì 21 settembre 2021) L’ultima sfida dell’icona del pugilato Manny Pacquiao è servita: si batterà per la carica di presidente della Filippine nelle elezioni del giugno 2022. L’annuncio è arrivato domenica 19 settembre, quando il lottatore, unico ad aver vinto il titolo mondiale in otto differenti classi di peso, ha accettato formalmente la candidatura nel corso dell’assemblea nazionale del Partito Democratico, di cui è esponente anche l’attuale leader del Paese Rodrigo Duerte. “Sono un combattente, e sarò sempre un combattente dentro e fuori dal ring”, ha detto Pacquiao. “Abbiamo bisogno di progressi – ha aggiunto – abbiamo bisogno di vincere contro la povertà, abbiamo bisogno che il governo serva il nostro popolo con integrità, compassione e trasparenza”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) L’ultima sfida dell’icona delè servita: si batterà per ladidellanelledel giugno. L’annuncio è arrivato domenica 19 settembre, quando il lottatore, unico ad aver vinto il titolo mondiale in otto differenti classi di peso, ha accettato formalmente la candidatura nel corso dell’assemblea nazionale del Partito Democratico, di cui è esponente anche l’attuale leader del Paese Rodrigo Duerte. “Sono un combattente, e sarò sempre un combattente dentro e fuori dal ring”, ha detto. “Abbiamo bisogno di progressi – ha aggiunto – abbiamo bisogno di vincere contro la povertà, abbiamo bisogno che il governo serva il nostro popolo con integrità, compassione e trasparenza”. ...

Advertising

fattoquotidiano : Boxe, la star del pugilato Manny Pacquiao alza il tiro: correrà per la carica di presidente delle Filippine alle el… - mma_twister : UFC 266 Volkanovski vs Ortega. ONE FC con la futura star Christian Lee, la Boxe con Joshua vs Usyk. Tutti i match d… - DAXdB : RT @_anamorfosi_: Fotografare la boxe popolare è stata una esperienza straordinaria, cogliere gli attimi, cercare di star ferma... Perché o… - Simone59838604 : RT @_anamorfosi_: Fotografare la boxe popolare è stata una esperienza straordinaria, cogliere gli attimi, cercare di star ferma... Perché o… - cceettina : RT @_anamorfosi_: Fotografare la boxe popolare è stata una esperienza straordinaria, cogliere gli attimi, cercare di star ferma... Perché o… -