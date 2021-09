Boxe | Canelo e Plant ad alta tensione | scoppia la rissa in conferenza VIDEO

(Di martedì 21 settembre 2021) La sfida di unificazione dei titoli dei supermedi tra Saul ‘’ Alvarez e Calebsi accende a più un mese dall’ingresso sul ring. A margine dellastampa, durante il primo face off, tra i due pugili èta unaviolenta: prima uno spintone del messicano – che difende i titoli WBC, WBA (Super) e WBO – poi la reazione dello statunitense e primo scambio senza guantoni. La situazione a fatica è tornata alla normalità. Una scena insolita perche raramente ha perso le staffe prima di un combattimento. La sfida è storica e può sancire il capitolo più importante della carriera del fuoriclasse messicano.Chaos at thevspress conference (via @ShowtimeBoxing)pic.twitter.com/JH5BlMwG21 — ...

Non c'è un titolo in palio ma c'è comunque aria da co - main event per l'incontro che vedrà sul ring Callum Smith, a pochi mesi dalla sconfitta contro: ora l'avversario sarà il dominicano ...